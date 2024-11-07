Экс-главком НАТО: администрация Трампа потребует от Европы увеличить военные расходы

НЬЮ-ЙОРК, 7 ноября. /ТАСС/. Новая американская администрация во главе с Дональдом Трампом будет настаивать на том, чтобы европейские страны и Канада увеличили свои военные расходы как минимум до 2,5% ВВП, а то и до 3%. Такое мнение высказал бывший главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис.

"США тратят на оборону около 3,5% своего ВВП, поэтому цель в 3% может показаться новой команде в Белом доме весьма разумной", - говорится в его материале, которое опубликовало агентство Bloomberg. По мнению Ставридиса, значительное увеличение взносов, на котором, возможно, будут настаивать в США, может привести либо "к распаду альянса, либо вызовет сопротивление Европы", что побудит США к выходу из него. "Это возможно, но маловероятно", - отмечает бывший военачальник НАТО.

Новые власти в США будут добиваться, чтобы "европейцы фактически взяли на себя финансирование Украины", полагает Ставридис. "Вероятным подходом новой администрации в Вашингтоне будет просто сказать европейцам: "Это ваша проблема, разбирайтесь с ней", - считает он.

Трамп в ходе одного из предвыборных мероприятий в августе заявил, что настаивает на том, чтобы каждая страна НАТО "тратила бы как минимум 3%" своего ВВП на нужды безопасности. Политик назвал траты в 2% "кражей века" и заявил, что США "платят за" своих союзников. В июле на тот момент генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что из 32 стран - членов НАТО 23 государства довели свои военные расходы до 2% ВВП в 2024 году, общие военные расходы альянса вырастут на 18% по сравнению с прошлым годом.

Голосование на выборах в США завершилось утром 6 ноября по московскому времени. Официально итоги еще не подведены, но, по данным американских СМИ, Трамп уже набрал около 300 голосов выборщиков при необходимых 270. Сам он уже объявил себя 47-м президентом США. Его соперница демократ Камала Харрис признала свое поражение и назвала республиканца избранным президентом.