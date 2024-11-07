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«Он снова это сделал!»: реакции мировых СМИ на победу Трампа

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© Newsweek, The West Australian
Обложка британского журнала The New Statesman, посвященная победе Дональда Трампа на выборах в США
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Обложка британского журнала The New Statesman, посвященная победе Дональда Трампа на выборах в США 
© The New Statesman
Обложка американского еженедельного журнала TIME, посвященная победе Дональда Трампа на выборах в США
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Обложка американского еженедельного журнала TIME, посвященная победе Дональда Трампа на выборах в США 
© TIME
Обложка французской ежедневной газеты Liberation, посвященная победе Дональда Трампа на выборах в США
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Обложка французской ежедневной газеты Liberation, посвященная победе Дональда Трампа на выборах в США 
© Liberation

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Обложка американского еженедельника The New Yorker, посвященная победе Дональда Трампа на выборах в США
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Обложка американского еженедельника The New Yorker, посвященная победе Дональда Трампа на выборах в США 
© The New Yorker
Первая полоса бельгийской газеты Le Soir, посвященная победе Дональда Трампа на выборах в США
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Первая полоса бельгийской газеты Le Soir, посвященная победе Дональда Трампа на выборах в США 
© Le Soir
Обложка ежедневной американской газеты New York Post, посвященная победе Дональда Трампа на выборах в США
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Обложка ежедневной американской газеты New York Post, посвященная победе Дональда Трампа на выборах в США 
© New York Post
Обложка британского издания The Independent, посвященная победе Дональда Трампа на выборах в США
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Обложка британского издания The Independent, посвященная победе Дональда Трампа на выборах в США 
© The Independent
Обложка американского журнала VANITY FAIR, посвященная победе Дональда Трампа на выборах в США
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Обложка американского журнала VANITY FAIR, посвященная победе Дональда Трампа на выборах в США 
© VANITY FAIR

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Первая полоса американской ежедневной газеты San Francisco Chronicle, посвященная победе Дональда Трампа на выборах в США
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Первая полоса американской ежедневной газеты San Francisco Chronicle, посвященная победе Дональда Трампа на выборах в США 
© San Francisco Chronicle
Обложка американского еженедельного журнала Newsweek, посвященная победе Дональда Трампа на выборах в США
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Обложка американского еженедельного журнала Newsweek, посвященная победе Дональда Трампа на выборах в США 
© Newsweek
Первая полоса бразильской газеты O Estado de S. Paulo, посвященная победе Дональда Трампа на выборах в США
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Первая полоса бразильской газеты O Estado de S. Paulo, посвященная победе Дональда Трампа на выборах в США 
© O Estado de S. Paulo
Обложка британской ежедневной газеты The Times, посвященная победе Дональда Трампа на выборах в США
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Обложка британской ежедневной газеты The Times, посвященная победе Дональда Трампа на выборах в США 
© The Times
Обложка американского ежедневного журнала New York Magazine, посвященная победе Дональда Трампа на выборах в США
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Обложка американского ежедневного журнала New York Magazine, посвященная победе Дональда Трампа на выборах в США 
© New York Magazine

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Обложка мексиканского издания Milenio, посвященная победе Дональда Трампа на выборах в США
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Обложка мексиканского издания Milenio, посвященная победе Дональда Трампа на выборах в США 
© Milenio
Первая полоса крупнейшей ежедневной гавайской газеты Honolulu Star-Advertiser, посвященная победе Дональда Трампа на выборах в США
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Первая полоса крупнейшей ежедневной гавайской газеты Honolulu Star-Advertiser, посвященная победе Дональда Трампа на выборах в США 
© Honolulu Star-Advertiser
Обложка британской деловой ежедневной газеты City AM, посвященная победе Дональда Трампа на выборах в США
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Обложка британской деловой ежедневной газеты City AM, посвященная победе Дональда Трампа на выборах в США 
© City AM
Обложка британской деловой ежедневной газеты The Daily Mail, посвященная победе Дональда Трампа на выборах в США
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Обложка британской деловой ежедневной газеты The Daily Mail, посвященная победе Дональда Трампа на выборах в США 
© The Daily Mail
Обложка арабской ежедневной газеты Arab News, посвященная победе Дональда Трампа на выборах в США
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Обложка арабской ежедневной газеты Arab News, посвященная победе Дональда Трампа на выборах в США 
© Arab News

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Обложка французского издания Nice-Matin, посвященная победе Дональда Трампа на выборах в США
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Обложка французского издания Nice-Matin, посвященная победе Дональда Трампа на выборах в США 
© Nice-Matin
Обложка британской леволиберальной ежедневной газеты The Guardian, посвященная победе Дональда Трампа на выборах в США
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Обложка британской леволиберальной ежедневной газеты The Guardian, посвященная победе Дональда Трампа на выборах в США 
© The Guardian
Обложка крупнейшей ежедневной газеты Намибии, посвященная победе Дональда Трампа на выборах в США
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Обложка крупнейшей ежедневной газеты Намибии, посвященная победе Дональда Трампа на выборах в США 
© The Namibian
Обложка британской газеты The Sun, посвященная победе Дональда Трампа на выборах в США
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Обложка британской газеты The Sun, посвященная победе Дональда Трампа на выборах в США  
© The Sun
Обложка австралийского ежедневной газеты The West Australian, посвященная победе Дональда Трампа на выборах в США
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Обложка австралийского ежедневной газеты The West Australian, посвященная победе Дональда Трампа на выборах в США 
© The West Australian

После победы Дональда Трампа на выборах 2024 года ведущие мировые СМИ посвятили крупные публикации анализу политической ситуации в США и победы республиканца.

Fox News цитирует Трампа, назвавшего свою победу «величайшим политическим событием всех времен», и отмечает его обещание «исцелить страну». National Review пишет, что победа Трампа стала результатом непопулярности повестки демократов.

The Wall Street Journal подчеркивает, что Трамп выиграл благодаря сильной поддержке рабочих и фермеров, а также своей способности общаться с людьми. В свою очередь, The New York Times предупреждает, что Америка может вступить на путь авторитарного правления.

The Washington Post заявляет, что победа Трампа стала «его величайшим воскрешением», а Bloomberg предупреждает, что с приходом Трампа в Белый дом американская политика станет более популистской и непредсказуемой.

Мировые издания в целом соглашаются: победа Трампа — это не только триумф для его политической силы, но и начало нового этапа для всей страны.