Орбан заявил, что обсудил с Трампом по телефону «грандиозные планы на будущее»

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о масштабных планах на будущее после телефонного разговора с Дональдом Трампом.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провел телефонный разговор с Дональдом Трампом, который, по предварительным данным, стал президентом США, пишет «Коммерсант».

Орбан сообщил о разговоре с Трампом в соцсети X (бывший Twitter, запрещена в России).

«Мар-а-Лаго на связи. У нас грандиозные планы на будущее!» – написал премьер Венгрии.

Ранее Орбан заявил, что победа Трампа поставила перед Европой вопрос о смене стратегии по Украине.

Напомним, республиканец Трамп обещал в случае возвращения в Белый дом закончить конфликт на Украине до своего официального вступления в должность.

После победы на выборах Трамп заявил, что будет работать над тем, чтобы остановить войны.