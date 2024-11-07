Тайный смысл красного галстука Дональда Трампа объяснили

Стилист Анна Скороходова объяснила тайный смысл красного галстука избранного президента США Дональда Трампа. Интервью с ней публикует KP.RU.

Республиканец одержал победу на прошедших выборах. После этого политик выступил перед сторонниками во Флориде, появившись на сцене в темно-синем костюме, белой рубашке и красном галстуке, который он часто носит во время публичных выходов.

По мнению Скороходовой, Трамп специально выбрал красный галстук, поскольку данный цвет символизирует победу и власть.

«Можно предположить, что это дань официальному цвету Республиканской партии. К тому же удлиненный галстук привлекает к себе внимание, а на фоне темно-синего костюма смотрится с одной стороны протокольно, а с другой — особенно торжественно», — подытожила она.

Выборы главы государства в США прошли во вторник, 5 ноября. На них после своего поражения в предыдущих выборах 2020 года победил бывший президент США Дональд Трамп, получив 277 голосов выборщиков из необходимых 270.

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Итоговые результаты голосования будут обнародованы 11 декабря, инаугурация должна состояться 20 января 2025 года.