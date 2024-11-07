Госдеп США ускоряет в Армении процесс переориентации на прозападный формат развития республики и толкает ее к «национальному самоубийству». Об этом сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России, передает РИА Новости.

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Ведомство сообщает, что Госдепартамент США ускорил работу прозападных структур гражданского общества в Армении. В Соединенных Штатах планируют сделать это методами, уже примененными на Украине и в Молдавии. Организациям, связанным с Госдепом США, поручено обеспечить активное участие иностранных советников, которые будут корректировать работу армянского правительства в интересах Запада.

Ведомство также сообщает, что планируется сформировать в Армении антироссийское направление в общественно-политических процессах. Для этого будет развернута кампания по дискредитации возможностей сотрудничества Еревана с Россией, ЕАЭС и ОДКБ. В СВР добавили, что Вашингтон считает, что Армения должна отказаться от своих традиций, национальных ценностей и стабильных торгово-экономических отношений с ближайшими партнерами.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил с победой на президентских выборах США Дональда Трампа. Он сообщил, что ждет совместной работы по выстраиванию отношений между странами, основанных на общих ценностях и интересах.