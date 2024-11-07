Госдеп США заметно ускорил работу по переориентации Армении на прозападный курс развития и настойчиво толкает страну к национальному «самоубийству». Об этом со ссылкой на заявление пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России пишет ТАСС.

По данным СВР, в Госдепартаменте заметно ускорили работу «над комплексом мер по стимулированию активности прозападных структур гражданского общества в Армении».

«В Вашингтоне считают важным усилить «направляющее воздействие» на армянскую политэлиту с целью побудить Ереван, невзирая на неизбежные трудности, ускорить процесс окончательной переориентации на прозападный формат развития», - говорится в сообщении.

При этом в Службе внешней разведки России предупредили, что эту задачу планируется решить с помощью методов уже опробованных на Украине и в Молдавии, и для достижения «высокой цели» Армении придется «заплатить отказом от собственных традиций, национальных общественных устоев и стабильных торгово-экономических связей».

«Таким образом, Вашингтон настойчиво толкает Армению к национальному «самоубийству»», - констатировали в пресс-службе.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что нельзя называть армянскую алкогольную продукцию коньяком, потому что название коньяк «является нематериальной ценностью Франции». По его словам, укоренившееся в стране словосочетание вызывает со стороны лишь усмешку.

При этом Армения направила России официальное письмо о прекращении работы российских пограничников в аэропорту Звартноц. Также Никол Пашинян заявил о приостановке членства страны в Организации Договора о коллективной безопасности и отметил, что следующим логическим шагом станет выход из нее. А в армянских учебниках по истории появилась глава под названием «Насильственное присоединение Восточной Армении к России».