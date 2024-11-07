Появление белки перед прощальной речью Харрис взорвало соцсети

Пользователи соцсетей обратили внимание на белку, которая скакала на сцене перед выступлением проигравшей выборы президента США кандидата от демократов Камалы Харрис, напомнив об убитом бельчонке Арахисе. Об этом пишет российское видеоагентство Ruptly.

Знаменитый в США бельчонок-блогер Арахис был усыплен сотрудниками отдела по охране окружающей среды из-за жалобы зоозащитников. Это вызвало скандал в соцсетях накануне выборов президента страны, которые прошли 5 ноября. В частности миллиардер Илон Маск обвинил власти в похищении и убийстве бельчонка, видеозаписи с которым смотрели более 500 тысяч подписчиков аккаунта, созданного его хозяином.

Перед выступлением Камалы Харрис, которая произнесла речь после проигрыша на выборах, на сцене заметили белку. Видеозапись с ней появилась в соцсетях и интернет - пользователи напомнили действующему вице-президенту США о судьбе Арахиса.

«Арахис хотел, чтобы Камала знала, что это он», «Я удивлен, что снайпер Секретной службы не пристрелил белку», «Белка была там, чтобы передать сообщение от Арахиса», - написали они.

Напомним, что до усыпления Арахис жил у блогера Марка Лонга около 7 лет. Мужчина отправлял часть заработанных на видео с бельчонком денег на поддержку фермы-приюта для животных.