Названы последствия победы Трампа для мира

После победы кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на президентских выборах и его вступления в должность союзникам США придется спасать международное сотрудничество. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

«После убедительной победы Дональда Трампа на выборах мир готовится к новым четырем годам непредсказуемости и протекционизма под лозунгом America First, которые могут изменить основные правила мировой экономики, усилить автократов и свести на нет американскую защиту демократических партнеров», — говорится в материале.

Как отмечает издание, во время своей президентской кампании Трамп сделал несколько заявлений, которые — если они станут политикой — изменят отношения США как с союзниками, так и с противниками. Политик пообещал закончить конфликт на Украине в течение 24 часов, обещание, которое многие считают равносильным прекращению американской помощи Киеву, выгодному для России.

В более широком смысле Трамп также пообещал сделать США более изоляционистской, более агрессивной в вопросах тарифов, более открыто враждебной по отношению к иммигрантам, более требовательной к своим партнерам по безопасности и менее вовлеченной в решение таких глобальных проблем, как изменение климата.

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По словам профессора современной истории в Сиднейском университете Джеймса Каррана, такая позиция новоизбранного американского лидера ускоряет и без того глубокую тенденцию США, обращенной внутрь себя. Он отметил, что союзникам придется спасать многосторонние отношения, пока они еще есть.

«К настоящему времени, став свидетелем его первого срока, мир уже знает, что единственная определенность с Трампом — это неопределенность. Он часто говорил, что держать мир в неведении — это его идеальная внешняя политика», — заключило издание.

Ранее победу Трампа связали с поддержкой со стороны цветного рабочего класса. Уточняется, что сила влияния Трампа на традиционную демократическую коалицию цветных избирателей была ошеломляющей.