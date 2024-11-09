Соратница Харрис объяснила ее провал на выборах

Бывший спикер палаты представителей США, член Демократической партии Нэнси Пелоси объяснила причины провала своей соратницы Камалы Харрис на выборах. По ее словам, действующему лидеру государства Джо Байдену следовало выйти из президентской гонки еще раньше, сообщает The New York Times (NYT).

© Ting Shen / Globallookpress.com

Политик отметила, что Харрис могла бы преуспеть в праймериз против республиканца Дональда Трампа, однако после своего провала на дебатах Байден почти месяц отказывался выходить из президентской гонки, несмотря на критику со стороны своих однопартийцев.

«Мы живем с тем, что произошло. И поскольку президент сразу же поддержал Камалу Харрис, это действительно сделало практически невозможным проведение праймериз в то время», — заявила Пелоси, добавив, что «все могло бы быть иначе».

Ранее стало известно, что после победы на выборах Трамп может начать мстить своим критикам и преследователями. По словам источника издания Mirror, сейчас политик упивается успехом и «наконец выдыхает» из-за прекращения уголовных дел против него.