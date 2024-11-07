Трамп обсудил с президентом Южной Кореи войска КНДР в России

Избранный президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры с главой Южной Кореи Юн Сок Ёлем, в рамках которых политики обсудили предполагаемое присутствие войск КНДР в России. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

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"Трамп первым поднял тему Северной Кореи во время разговора, и они обсудили ряд вопросов, включая межконтинентальные баллистические ракеты, разрабатываемые Пхеньяном", — говорится в материале.

В ходе разговора Юн Сок Ёль заявил о намерении Сеула "защищать свой мир, установив идеальную позицию безопасности с новой администрацией в Вашингтоне". Также президент Южной Кореи отметил, что готов в ближайшее время провести встречу с Трампом, в рамках которой он предоставит дополнительные сведения по вопросу Северной Кореи.

Песков не стал комментировать заявление Блинкена о военных из КНДР

31 октября государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия "задействует" силы Северной Кореи против Украины уже в ближайшее время. Он утверждал, что около 10 тысяч военнослужащих из КНДР находятся на территории Курской области.

1 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал давать нового ответа по поводу слухов о северокорейских солдатах в российском регионе.