«Поздравил с исторической победой»: Зеленский переговорил с Трампом

С Дональдом Трампом - сразу после его победы на президентских выборах в США - успел поговорить киевский главарь Владимир Зеленский. Он связался с политиком по телефону, чтобы поздравить с «исторической убедительной победой».

«Я провел отличный разговор с президентом Дональдом Трампом и поздравил его с его исторической убедительной победой - его потрясающая кампания сделала этот результат возможным. Я похвалил его семью и команду за их великолепную работу», - заявил Зеленский после беседы в соцсети X. А также уточнил, что смог договориться с Трампом о поддержке тесного диалога и развитии сотрудничества.

Ранее бывший старший директор по делам Европы в Совете нацбезопасности (СНБ) Белого дома Чарльз Купчан отметил, что Трамп попытается добиться мирного урегулирования конфликта на Украине.