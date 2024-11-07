Пока вы спали: обращение Харрис к демократам и проблемы вокруг правящей коалиции в ФРГ

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Харрис высказалась по поводу итогов выборов

Вице-президент США, кандидат на должность главы государства от правящей Демократической партии Камала Харрис призвала демократов признать результаты состоявшихся 5 ноября выборов, сообщает ТАСС.

Она подтвердила, что поздравила с победой республиканца Дональда Трампа.

«Я также сказала ему, что мы поможем ему и его команде во время переходного периода и будем участвовать в мирной передаче власти», - заявила Харрис.

Самолеты Израиля возобновили удары по объектам "Хезболлах" на юге Бейрута

Израильские истребители вновь атаковали южные окраины столицы Ливана, где находятся объекты шиитской организации «Хезболлах», сообщает ТАСС.

После четырех воздушных рейдов на квартал Харет-Хорейк самолеты нанесли удары по пригороду Узай, который находится поблизости от территории международного аэропорта имени Рафика Харири.

Предупреждения со стороны израильской армии о предстоящей бомбардировке получили также жители района Тахвита-эль-Гадир и предместья Хадас.

ВС РФ захватили 42 опорника и уничтожила 4 полевых склада боеприпасов ВСУ

Российская армия за сутки захватила 42 опорных пункта, уничтожила четыре полевых склада боеприпасов и 11 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами противника, сообщает ТАСС.

За сутки Вооруженные силы Украины потеряли 13 единиц вооружения, в том числе танк Т-64, самоходную артиллерийскую установку и три автомобиля.

Кроме того, уничтожены семь минометных расчетов. Силами противовоздушной обороны уничтожены четыре беспилотника самолетного типа.

Трюдо обсудил с Трампом двусторонние отношения Канады и США

Глава правительства Канады Джастин Трюдо провел телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом, сообщает ТАСС.

Он поздравил американского политика с избранием на пост.

Также Трюдо и Трамп обсудили двусторонние отношения Канады и США, том числе в сфере торговли и безопасности.

Оппозиция призвала Шольца скорее поставить вопрос о вотуме доверия правительству

Представители оппозиции ФРГ на фоне распада правящей в стране коалиции «Светофор» призвали канцлера Олафа Шольца как можно скорее поставить вопрос о вотуме доверия его правительству, сообщает ТАСС.

«Правительственный вакуум — это не вариант для Германии. Мы готовы к быстрым новым выборам», — заявил председатель группы Христианско-социального союза (ХСС) в Бундестаге Александер Добриндт.

Премьер-министр Баварии, лидер ХСС Маркус Зёдер считает, что новые выборы необходимо провести в кратчайшие сроки. По его словам, Германии срочно нужны новые выборы и новое правительство.