Победа Дональда Трампа на выборах президента США наиболее сильно ударит по Демократической партии, Китаю и Ирану. Такую точку зрения высказал ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин в беседе с "Лентой.ру".

По его словам, самой пострадавшей стороной стала Демпартия США, поскольку проиграл не только их кандидат, но и вся концепция однополярного мира, против которой проголосовали американцы. Он подчеркнул, что демократы потерпели фиаско в самом сердце США.

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Блохин также напомнил, что Трамп является сторонником "бескомпромиссного сдерживания Китая", в то время как с Россией ему нужно договариваться. Кроме того, Трамп считается произраильским политиком, в связи с чем будет усилена поддержка еврейского государства и увеличено давление на Иран, указал эксперт.

"Трамп негативно относится к Украине, но не факт, что на украинском направлении американские элиты дадут ему изменить траекторию внешней политики. Мы помним, как был усилен антироссийский санкционный режим и передавалось оружие Украине при прошлом президентстве Трампа", - заявил Блохин.

Накануне газета Politico писала, что у победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа есть длинный список с именами людей, которым он обещал отомстить в случае возвращения в Белый дом.