Раскрыто содержание телеграммы от лидера КНР к Трампу

Стабильные, здоровые и устойчивые отношения Пекина и Вашингтона соответствуют интересам Китая и Соединенных Штатов. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в поздравительной телеграмме Дональду Трампу по случаю его победы на выборах президента США.

"Стабильные, здоровые и устойчивые китайско-американские отношения соответствуют общим интересам обеих стран и ожиданиям международного сообщества, - приводит слова Си Цзиньпина агентство Синьхуа. - Мы надеемся, что обе стороны будут придерживаться принципов взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества, будут укреплять диалог и коммуникацию, должным образом управлять разногласиями, расширять взаимовыгодное сотрудничество".

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По словам Си Цзиньпина, история показала, что Китай и США выигрывают от сотрудничества и проигрывают от конфронтации. Китайский лидер выразил надежду, что КНР и США "найдут правильный путь взаимодействия в новую эпоху, который принесет пользу как обеим странам, так и всему миру".

Голосование на выборах в США завершилось утром 6 ноября по московскому времени. Официально итоги еще не подведены, но, по данным телеканала Fox News, Трамп к настоящему моменту набрал 295 голосов выборщиков при необходимых 270. Кандидат в президенты США от правящей Демократической партии Камала Харрис признала в среду в публичной речи поражение на выборах.