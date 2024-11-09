Аналитик допустил переговоры Украины и России благодаря усилиям Трапа

Вице-президент Женевского международного института исследования проблем мира Жиль-Эмманюэль Жаке заявил, что избранный новым президентом США Дональд Трамп может повлиять на Украину, чтобы подтолкнуть ее к переговорам с Россией. Об этом он высказался в беседе с ТАСС.

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Жаке подчеркнул, что победа Трампа на выборах приведет к изменению политики США в отношении кризиса на Украине. Он напомнил о высказываниях политика, который обещал урегулировать кризис. Аналитик допустил, что Трамп «может оказать давление на правительство в Киеве, чтобы подтолкнуть его к переговорам с Россией».

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Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп набрал 277 голосов выборщиков из необходимого для победы значения 270. По словам политика, его успех — это «политическая победа, которую прежде не знала история США», а его президентский срок станет «поистине золотым веком для США».