Трюдо и Трамп обсудили по телефону отношения Канады и США

Глава правительства Канады Джастин Трюдо провел телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает ТАСС. Трюдо поздравил Трампа с избранием на пост главы государства.

Политики обсудили двусторонние отношения Канады и США, в том числе в сфере торговли и безопасности. 7 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел "отличный телефонный разговор" с победившим на выборах Трампом. В этот же день премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провел разговор с Трампом.

Орбан уточнил, что звонил в резиденцию Трампа в Мар-а-Лаго в штате Флорида. Он подчеркнул, что у них имеются большие планы на будущее. В Соединенных Штатах завершилось голосование на выборах президента. Представляющий Республиканскую партию Дональд Трамп получил 291 голос выборщиков при необходимых для победы 270. У его соперницы Камалы Харрис 223 голоса выборщиков.