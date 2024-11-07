Пентагон заключил контракт на $2,5 млрд для командований системами в космосе

Американские власти заключили контракт с группой компаний для поддержки командований космическими системами и боевым управлением на $2,5 млрд, сообщают «Известия» со ссылкой на Минобороны США.

По данным Пентагона, контракт, заключенный с группой американских компаний, должен быть исполнен до 3 ноября 2034 года.

На момент присуждения контракта выделены средства на исследования, разработки, испытания и оценку в размере $36 тыс. на 2024 финансовый год.

В конце октября военное ведомство США заключило контракт на производство вертолетов UH-60M Black Hawk для Австралии, Бразилии, Греции, Швеции и Таиланда на $1,2 млрд. Он рассчитан до 31 декабря 2027 года.