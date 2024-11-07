Посол Австралии в США удалил посты с критикой Трампа после его победы

Посол Австралии в США Кевин Радд удалил свои посты с критикой Дональда Трампа в социальной сети Х после победы республиканца на выборах президента. Об этом заявили в австралийском посольстве в Вашингтоне, передает The Guardian.

«Посол Радд удалил публикации в социальных сетях, чтобы исключить возможность их толкования в качестве официальной позиции правительства Австралии. Он надеется на сотрудничество с президентом Трампом и его командой», — сказали в дипмиссии.

В удаленных сообщениях дипломат называл Трампа «самым деструктивным президентом в истории» и обвинял его в том, что тот «втаптывает Америку и демократию в грязь».

Ранее Трамп назвал свою победу на выборах уникальной для истории США. «Мы преодолели препятствия, которые никто не считал возможными, и теперь ясно, что мы достигли самого невероятного политического результата», — подчеркнул он.