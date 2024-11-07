Байден: выдвижение Харрис проходило при чрезвычайных обстоятельствах

Президент США Джо Байден выступил с первым заявлением после поражения его коллеги по Демократической партии и вице-президента страны Камалы Харрис на выборах главы государства. Об этом сообщает РИА Новости. По словам Байдена, Харрис пришлось вступить в избирательную гонку "при чрезвычайных обстоятельствах", а ее кампания "олицетворяла то, чего можно было достичь". Байден отметил, что Харрис "с решимостью и радостью продолжит вести борьбу". В Соединенных Штатах завершилось голосование на выборах президента. На пост претендуют бывший глава Белого дома Дональд Трамп (от республиканцев) и действующий вице-президент Камала Харрис (от демократов). Для победы необходимо получить 270 голосов выборщиков. По данным Fox News, Трамп набрал минимум 277. Сам политик уже объявил себя победителем. С победой его поздравили многие мировые лидеры. О том, как оценивают победу Трампа на Украине, в России и в мире - в материале "Газеты.Ru".