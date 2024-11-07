Бывший сотрудник офиса Владимира Зеленского допустил, что Украине придётся уступить России утраченные территории после победы на выборах главы американского государства Дональда Трампа.

Об этом изданию The Spectator сказал бывший высокопоставленный сотрудник офиса Владимира Зеленского.

«Мы говорим о выживании, а не о победе», — подчеркнул собеседник.

Он также отметил, что Украине не стоит «вечно бороться» за территории, над которыми киевский режим уже утратил контроль.

Ранее сообщалось, что Украина после победы Дональда Трампа на президентских выборах в Соединённых Штатах погрузилась в уныние.

Газета Financial Times писала со ссылкой на источник в Минобороны Украины, что многие украинские военные боятся, что помощь США прекратится после победы Трампа на президентских выборах.