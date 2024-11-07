Зеленский заявил, что поздравил Трампа и провел с ним отличный разговор

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел "отличный телефонный разговор" с победившим на выборах главы США Дональдом Трампом.

Об этом он заявил в своем Telegram-канале. По словам Зеленского, он поздравил Трампа с "исторической и убедительной победой". Президент Украины подчеркнул, что данный результат для американского политика стал возможным благодаря "впечатляющей" избирательной кампании. Зеленский добавил, что договорился с Трампом поддерживать тесный диалог, а также развивать сотрудничество.

До этого высокопоставленный сотрудник офиса президента Украины заявил, что власти страны после победы Трампа на выборах президента США обязаны отказаться от борьбы за утраченные территории. 6 ноября депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что на посту президента США Дональд Трамп может попытаться наладить отношения с Россией и сократить финансирование Украины.

Он считает, что Вашингтон не откажется полностью от снабжения Киева, но очевидно, что "план победы" и другие планы украинского лидера Владимира Зеленского отойдут на второй план.