Харрис признала поражение на выборах и дала обещание Трампу

Вице-президент США, кандидат на должность главы государства от Демократической партии Камала Харрис заявила, что признает поражение на выборах в пользу соперника от Республиканской партии Дональда Трампа, но не в борьбе за свободу и идеалы Америки, сообщает РИА Новости.

По ее словам, в США хранят верность «не президенту или партии, а конституции, совести и Господу». Выступая перед сторонниками в Вашингтоне Харрис заявила, что «эта борьба за свободы, за возможности, справедливость и достоинство всех людей, борьба за идеалы в сердце нашей страны, которые отображают Америку и лучшее в нас».

Вице-президент указала, что поздравила Трампа с победой и пообещала мирную передачу власти.

«Я также сказала ему, что мы поможем ему и его команде в их переходном процессе и что мы будем участвовать в мирной передаче власти», - подчеркнула она под неодобрительные выкрики собравшихся.

Харрис также призналась, что результат выборов в США оказался не тем, чего она ожидала. Она также пообещала продолжать свою политическую борьбу в судах, на площадях и в общественном пространстве.

Выступление продлилось около десяти минут, после чего вице-президент покинула сцену за руку с мужем в сопровождении охраны.