Желающие разрешить Киеву наносить удары по России дальнобойным оружием должны сами ехать воевать на Украину. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X.

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Таким образом он прокомментировал резолюцию группы французских депутатов, предложивших снять ограничения на удары по российской территории. Политик отметил, что они выступили с такой инициативой на фоне победы на выборах в США республиканца Дональда Трампа, которая разрушила их мир.