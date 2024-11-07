Эрдоган обсудил с Трампом будущее сотрудничества Турции и США

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил победившему на выборах президента США Дональду Трампу. Об этом сообщила канцелярия турецкого лидера.

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Во время беседы Эрдоган поздравил Трампа с победой. Он также выразил пожелания в контексте развития сотрудничества между Турцией и США в будущий период.

До этого Дональду Трампу позвонил председатель КНР Си Цзиньпин, он поздравил американского политика с победой на выборах президента США.

Выборы в США состоялись 5 ноября.Согласно предварительным данным, на них после своего поражения в 2020-м победил республиканец, миллиардер Дональд Трамп, получив 291 голос выборщиков из необходимых 270. Инаугурация должна состояться 20 января 2025 года.