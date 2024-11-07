Глава фракции СДПГ назвал увольнение министра финансов ФРГ необходимым

Глава фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Бундестаге Рольф Мютцених назвал "необходимым" решение уволить министра финансов ФРГ Кристиана Линднера (Свободная демократическая партия - СвДП).

"Все в парламентской группе чувствовали, что канцлер принял трудное, но необходимое решение", - заявил Мютцених после заседания фракции СДПГ. По его словам, тот факт, что Линднер хотел потребовать от канцлера Олафа Шольца новых выборов, был "серьезным злоупотреблением доверием". Глава правительства терпеливо показывал своему партнеру по коалиции способ модернизации страны, отметил Мютцених.

В правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) охарактеризовали распад правящей в ФРГ коалиции "Светофор" (СДПГ, "зеленые", СвДП) как "освобождение" страны.

Трехпартийная коалиция, как утверждали сопредседатели АдГ Тино Хрупалла и Алис Вайдель, предприняла большие усилия, чтобы довести Германию до экономической пропасти. "После месяцев застоя и бесчисленных сеансов эгоцентричной терапии нам сейчас срочно необходимо фундаментальное новое политическое начало, чтобы вывести экономику и всю страну из серьезного кризиса, в который она попала из-за идеологически движимой политики СДПГ, "зеленых" и СвДП", - подчеркнули в партии. Канцлер ФРГ Олаф Шольц (СДПГ) теперь должен оказать стране последнюю услугу и немедленно попросить о вотуме доверия, резюмировали в АдГ.

В свою очередь, депутат Бундестага, лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (BSW) Сара Вагенкнехт раскритиковала тот факт, что Шольц намерен поставить вопрос о доверии правительству только в середине января.

"График канцлера - это политическое затягивание объявления о банкротстве", - сказала она новостному порталу t-online. "Вместо того чтобы использовать сегодняшний вечер, чтобы просить прощения у граждан за последние три года, нынешний канцлер выступил с самодовольной предвыборной речью", - заявила депутат.

План Шольца отменить правило так называемого долгового тормоза, которое с небольшой погрешностью запрещает тратить из бюджета больше средств, чем в него поступает, посредством чрезвычайной ситуации, чтобы иметь средства для поставок оружия на Украину, "в то время как мосты и рельсы гниют в Германии, а миллионы пенсионеров живут в нищете", показывает, "что это правительство справедливо потерпело неудачу", заключила Вагенкнехт.