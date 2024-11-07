МИД Венесуэлы поздравил Трампа с победой на президентских выборах в США

Венесуэла поздравила американский народ и Дональда Трампа с победой на президентских выборах и выразила готовность к установлению хороших отношений с США. Об этом говорится в коммюнике, размещенном в Telegram-канале Министерства иностранных дел республики.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин

"Боливарианская Республика Венесуэла поздравляет народ Соединенных Штатов Америки с президентскими выборами, состоявшимися 5 ноября 2024 года, и избранного президента Дональда Трампа с его победой на этих выборах", - указано в заявлении внешнеполитического ведомства.

В документе отмечается, что Венесуэла всегда будет стремиться к установлению хороших отношений с правительствами США в духе диалога, уважения, признания самоопределения народов, что является основополагающим для построения нового мира.

"Народ Венесуэлы имеет исторические связи с народом Соединенных Штатов, с которым мы стремимся идти по пути мира и социальной справедливости, где нет места войне, отчуждению, дискриминации, где сотрудничество и взаимное уважение между странами являются стандартом международного сообщества", - говорится в коммюнике. МИД Венесуэлы подтвердил "свою дипломатию мира в духе освободителя Симона Боливара".

Венесуэла не поддерживает дипломатических отношений с США, они были разорваны Каракасом 23 января 2019 года после признания американской администрацией временным президентом республики Хуана Гуайдо. Вашингтон и его союзники в одностороннем порядке ввели в отношении Венесуэлы более 930 ограничительных мер.