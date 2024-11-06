Как мир поздравил Дональда Трампа с победой на выборах президента США?

В основном главы государств и руководители крупных международных организаций относительно результатов выборов в США пишут о том, что с нетерпением ждут возможности поработать с новым американским президентом. Многие в своих поздравительных заявлениях, так или иначе, пишут о надеждах на то, что при Дональде Трампе на планете станет меньше войн и конфликтов.

У всех разная степень искренности, считает руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев:

Константин Калачев, руководитель «Политической экспертной группы»: «Кто-то называет Трампа своим другом, как, скажем, индийский лидер Моди или израильский премьер Нетаньяху. Я думаю, что самая большая радость сейчас в Израиле. Я бы обратил внимание на то, в какой последовательности шли поздравления. Первым поздравил лидер Сальвадора. Одним из первых — лидер Аргентины, который заявил, что Аргентина не подведет. То есть он не просто поздравил, он, по сути дела, поставил себя в команду Трампа. Можно обратить внимание на то, что и Китай поздравил — Министерство иностранных дел Китая поздравило. С учетом отношения Трампа к Китаю ждать, что председатель Си поторопится его поздравлять, было невозможно, но МИД Китая в любом случае отреагировал. В числе первых поздравил [венгерский премьер] Орбан. Среди правых, крайне правых ликование, они считают, что это их общая победа. Те, кто находится в левой части политического спектра, тоже демонстрируют оптимизм, но они ведут себя более сдержанно и обозначают определенные проблемы».

Так, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который одним из первых поздравил Дональда Трампа с победой, написал: «Это надежда на мир во всем мире». А вот президент Франции Эммануэль Макрон, хоть и поздравил Трампа заявлением о готовности работать вместе, как они уже умеют это делать, сразу после этого публично задумался о суверенности Европы, рассказав о разговоре с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, в котором они пришли к выводу о том, что в этом новом контексте будут работать ради более единой, сильной и суверенной Европы. Сам Шольц поздравил Трампа с обещанием продолжить работать на благо граждан обеих стран. Однако немецкий политолог Александр Рар пишет, что правящая элита Германии в панике. Европа, особенно Германия, боится торговой войны с огромными пошлинами на европейские товары, которые может ввести Трамп.

Довольно оперативно с победой Трампа поздравил Владимир Зеленский. Среди прочего он вспомнил встречу с Трампом, отметил его приверженность к подходу «мир через силу» по глобальным делам и выразил надежду на то, что «именно этот принцип реально приблизит справедливый мир на Украине». «Надеюсь, что мы вместе воплотим его в жизнь», — написал Зеленский.

Комментирует профессор Финансового университета Константин Симонов:

Константин Симонов, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности, профессор Финансового университета: «Мы помним, как Зеленский на всякий случай попытался наладить диалог с Трампом, по крайней мере, была личная встреча, о которой Зеленский просил, тем не менее очевидно, что основные ожидания Зеленского были связаны с победой демократов. Мы прекрасно помним оценку Зеленского со стороны Трампа, что это лучший коммерсант в истории, который уезжает из Америки с полными карманами денег. Поэтому Зеленский, конечно, боится, что помощь сократится, а в самом худшем варианте, что Трамп просто сбросит Украину на европейские плечи и предложит им решать все вопросы самостоятельно, в том числе финансовые. У европейцев все-таки не столь хороши экономические возможности, чтобы полностью тянуть Украину на своих плечах».

И премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже заявил о больших сомнениях в том, что Европа способна в одиночку взять на себя финансовую и военную поддержку Украины, и о необходимости создания новой стратегии Евросоюза по украинской теме.

О том, что конфликт России и Украины зашел в тупик и его надо остановить, успел заявить и видный республиканец, сенатор Марко Рубио, которого некоторые американские СМИ называют кандидатом на должность госсекретаря при Трампе.

А британская The Guardian уже пишет о том, что Кремль выдвинет свои требования в случае посредничества Трампа в переговорах по Украине. И среди этих требований журналисты издания перечисляют передачу Запорожской, Херсонской и Донецкой областей под контроль России, создание буферной зоны, репарации за ущерб Донбассу и нейтральный статус Украины вне НАТО.

Впрочем, в России далеко не все оптимистично настроены по поводу перспектив завершения конфликта и прихода к власти в США Дональда Трампа. Опыт уже был, констатирует директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко:

Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг», директор Международного института политической экспертизы: «Ну а что нам радоваться — хрен редьки не слаще, я считаю. В 2016 году открывали шампанское, ездили по Москве с американскими флагами, а потом получили самые сильные санкции после Крыма и поставки оружия на Украину. Поэтому никто не очаровывается. Трамп? Будем с ним разговаривать».

В России победу Трампа на выборах прокомментировали на уровне МИД, главы Совфеда и пресс-секретаря президента. И общая тональность высказываний весьма сдержанна: работать с будущей администрацией готовы, особых иллюзий по поводу изменения политики Штатов в отношении России не питаем, а судить будем не по высказываниям и заявлениям о намерениях, а по делам.