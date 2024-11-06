Британский премьер Стармер поговорил по телефону с Трампом

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер поговорил по телефону с Дональдом Трампом и поздравил его с победой на выборах президента США. Об этом сообщает телеканал Sky News. Подробности разговора не приводятся.

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Перед этим Стармер выражал готовность сотрудничать с администрацией Трампа "ради процветания отношений между странами". В Соединенных Штатах завершилось голосование на выборах президента. На пост претендуют бывший глава Белого дома Дональд Трамп (от республиканцев) и действующий вице-президент Камала Харрис (от демократов). Для победы необходимо получить 270 голосов выборщиков. По данным Fox News, Трамп набрал минимум 277.

Сам политик уже объявил себя победителем. С победой его поздравили многие мировые лидеры. О том, как оценивают победу Трампа на Украине, в России и в мире - в материале "Газеты.Ru".