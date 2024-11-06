В Иране приговорили к смертной казни четырех обвиняемых в шпионаже

Революционный суд Ирана предварительно приговорил к смертной казни четырех обвиняемых в шпионаже. Об этом сообщает издание Tasnim.

Отмечается, что приговоренных подозревают в том, что они вели шпионскую деятельность в пользу Израиля. При этом, трое обвиняемых проходят по делу об убийстве иранского ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде, а четвертый обвиняемый проходит по другому обвинению.

«Представитель сообщил, что трое арестованных предстали перед судом за шпионаж в пользу сионистского режима и были приговорены к смертной казни после того, как их признали виновными в передаче оборудования (под видом контрабанды алкогольных напитков в Иран), которое использовалось при убийстве Фахризаде», — сообщает источник.

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