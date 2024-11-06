Названо условие невступления Трампа в должность президента США

Бизнесмен Дональд Трамп, кандидат от Республиканской партии, может лишиться своей победы на президентских выборах, если посмеет преждевременно начать переговоры с Россией, заявил глава Американского университета в Москве Эдуард Лозанский. Об этом пишут «Известия».

Формально президентом остается Джо Байден, вице-президентом — Камала Харрис, а Дональд Трамп официально станет главой страны только после инаугурации 20 января, разъяснил аналитик.

Ученый пояснил, что Конституция США запрещает новоизбранной, но еще не вошедшей в Белый дом администрации заниматься международными делами. В том случае, если Трамп нарушит законы, он может утратить победу, заметил Лозанский.

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«На этом погорел генерал Майкл Флинн, которого Трамп после победы в 2016 году назначил советником по безопасности. Он позвонил послу России в Вашингтоне Сергею Кисляку и попросил его не отвечать на санкции, которые Барак Обама в свои последние дни вводил против России», — отметил американист.

Глава университета пояснил, что в конечном итоге Флинн был уволен, в связи с тем, что переговоры велись до вступления новой администрации в Белый дом.

В том случае, если Трамп выполнит свое обещание урегулировать конфликт на Украине через день после победы, он рискует повторить судьбу Флинна, резюмировал Лозанский.