Стала известна реакция мировых СМИ на возвращение Трампа

В мировых СМИ появляется все больше публикаций о победе кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на президентских выборах в США. «Рамблер» отобрал ключевые публикации.

СМИ Великобритании

The Financial Times: переизбрание Трампа — ошеломляющее политическое возвращение для человека, который с позором покинул свой пост в 2021 году — побежденный Джо Байденом, во второй раз подвергнутый импичменту и широко осужденный за попытки срыва выборов 2020 года и подстрекательство к нападению на Капитолий 6 января.

По мнению журналистов, это также знаменует новую эру для США и мира, отражая резкий правый крен американского электората, который не только принял демагогию Трампа, но и его националистическую повестку «Америка прежде всего».

The Spectator отметил, что «победа Трампа на выборах президента США означает начало конца конфликта на Украине. Практическая перспектива того, что Киев сможет вернуть утраченные территории, составляет меньше нуля»

The Guardian: «Мы только что стали свидетелями чрезвычайного, разрушительного момента в истории Соединенных Штатов».

Обозреватели газеты предположили, что избрание Трампа будет иметь «драматические последствия »для конфликтов на Украине и на Ближнем Востоке, здоровья американской демократии, репродуктивных прав, неравенства и, возможно, больше всего, нашего коллективного экологического будущего.

СМИ Китая

Global Times: «Политика Китая в отношении США последовательна, и Китай продолжит строить отношения между Китаем и США на основе принципов взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества».

Трамп оценил свою победу на выборах США

СМИ Соединенных Штатов

Politico Magazine: «Дональд Трамп не украл выборы 2024 года. Он выиграл их — очевидно и полностью. Демократы предупреждали, что Трамп и его сторонники собираются захватить демократию. Теперь они должны с сожалением признать другую реальность: движение Трампа, как бы сильно это не ужасало оппонентов, является мощным выражением демократии».

The New York Times: «Победа Трампа венчает удивительное политическое возвращение человека, которого обвиняли в заговоре с целью отменить выборы и который воспользовался разочарованием и страхами по поводу экономики и нелегальной иммиграции, чтобы победить вице-президента Камалу Харрис.

Его дерзкие планы перевернуть политическую систему привлекли десятки миллионов избирателей, которые боялись, что американская мечта становится недостижимой, и которые обратились к Трампу как к тарану против правящего истеблишмента и экспертного класса элиты».

Foreign Policy: «Победа на выборах бывшего президента США Дональда Трампа знаменует начало очередных американских горок во внешней политике США. Избранный президент готов вернуть подходы своего первого срока: торговую войну с Китаем, глубокий скептицизм — даже враждебность — по отношению к многосторонности, любовь к сильным людям и дипломатии заключения сделок в формате Twitter».

The Washington Post: «Несомненно, хорошая новость заключается в том, что по всем достоверным признакам это были свободные и честные выборы».

СМИ германоязычных стран

Spiegel (ФРГ): «В американской внешней политике и политике безопасности ожидаются масштабные изменения, которые, вероятно, окажут негативное влияние прежде всего на европейцев. Трамп рассматривает мир как джунгли, в которых действует только право сильного.

Одной из стран, которая особенно быстро почувствует новый курс, вероятно, будет Украина. В течение нескольких месяцев Трамп хвастался, что может положить конец [конфликту] там за нескольких дней, заключив «сделку» с Россией.

Таким образом, можно ожидать поворота американской политики на 180 градусов: прекратив поставки оружия на Украину, Трамп мог бы заставить Киев согласиться на мир с Москвой. Результат для Украины: ей, возможно, придется отказаться от Крыма и своих восточных территорий».

Neuer Zürcher Zeitung (Швейцария): «Система сдержек и противовесов в американской Конституции применима и к Трампу. Но характер Трампа непредсказуем. Существует вероятность, что он вмешается в это и устроит невиданный хаос в Вашингтоне и на мировой арене. Недавно он сказал, что лучше бы ему никогда не покидать Белый дом. Ставка американцев на второй президентский срок Трампа очень рискованна».

Focus (Германия): «Не следует ожидать, что возвращение Трампа приведет к каким-либо страшным последствиям. Напротив, во время его нового срока США могут добиться значительных результатов во внешней политике».

СМИ Франции

Le Monde: «Мир, по мнению Дональда Трампа, — это мир, на который он смотрит исключительно через призму американских национальных интересов. Мир борьбы за власть и торговых войн, который презирает многосторонность.

Мир, в котором транзакционная дипломатия заменяет альянсы, основанные на ценностях. Наконец, мир, в котором президент Соединенных Штатов приберегает самые резкие слова для своих союзников, но щадит автократов, которых считает партнерами, а не противниками.

Риск раскола и даже разлома Европы перед лицом такой перспективы вполне реален. Эта опасность является экзистенциальной для Европейского Союза; его лидеры должны осознать это и подготовиться к встрече с этим, не дожидаясь прихода к власти Дональда Трампа — это уже давно назревало».

Le Figaro: газета посвятила Трампу ряд публикаций. В частности, журналисты рассказали о том, что предприниматель Илон Маск, владелец SpaceX и Tesla, сделал верную ставку, когда решил всячески помогать кандидату от республиканцев в ходе предвыборной кампании.

По их мнению, Маск займет важную должность в будущей администрации Трампа и сможет добиться преференций для своей «техноимперии».

СМИ Польши

Rzeczpospolita: Политика Польши должна быть продуманной, дипломатам следует принимать во внимание интересы не только республиканцев, но и демократов. Такой подход обеспечит стабильность Польше, независимо от изменений в администрации США.

Для польской дипломатии будет крайне важно сохранить баланс в отношениях с США и ЕС, а также эффективно адаптироваться к изменениям на мировой арене.

СМИ Катара

Al Jazeera: «На этот раз в ходе предвыборной кампании Трамп пообещал заняться рядом внутренних проблем, включая иммиграцию и инфляцию. Он также дал понять, что возвращается к своему подходу «Америка прежде всего» во внешней политике, что указывает на поворот к большему изоляционизму и меньшему международному сотрудничеству».

СМИ Испании

El Pais: «Бурный финал кампании [Трампа] задает тон мироустройства, которое приближается. Шампанское разливают в Москве, Будапеште и Иерусалиме. А также в штабах крайне правых. В Пекине царят благоразумие и трезвость, в Париже, Берлине, Брюсселе и Лондоне — осмотрительность и беспокойство.

В любом случае, придется иметь дело с Белым домом. Китай знает, что Трамп может поднять свою экономику с помощью удара тарифами, но в то же время долгосрочное соглашение с Трампом создаст очень интересный геополитический вакуум для амбиций Си Цзиньпина».

ABC: Трамп потребовал от премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху завершить войну в секторе Газа до 20 января, даты его инаугурации.