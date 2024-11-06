Байден пригласил Трампа в Белый дом

Действующий президент США Джо Байден пригласил Дональда Трампа на встречу в Белом доме. Об этом сообщили в окружении американского лидера, передает Associated Press.

Утверждается, что дата встречи станет известна позднее. В ходе разговора Байден намерен обсудить с будущим президентом США вопрос мирной передачи власти.

До этого Джо Байден позвонил Дональду Трампу. Глава Белого дома поздравил республиканца с победой на выборах главы государства.

Ранее сторонники Демократической партии США обвинили Байдена в поражении кандидата на пост главы государства Камалы Харрис на выборах. Основная претензия демократов заключается в том, что партия лгала о состоянии здоровья Байдена вплоть до его дебатов с Трампом.