Раскрыты подробности разговора Байдена с Трампом

Действующий президента США Джо Байден во время телефонного разговора с Дональдом Трампом пообещал гладкую передачу власти. Об этом сообщили в Белом доме, передает ТАСС.

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В ходе беседы Байден поздравил Трампа с победой на президентских выборах и пригласил политика в свою резиденцию для обсуждения перехода власти.

Харрис позвонила Трампу

До этого республиканца поздравила его соперница Камала Харрис. Трампа также успели поздравить президент Украины Владимир Зеленский, немецкий канцлер Олаф Шольц, главы стран Прибалтики и другие политики.