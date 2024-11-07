СМИ: Трамп и его команда отслеживают лидеров, проявляющих инициативу к контактам

Республиканец Дональд Трамп, одержавший победу на выборах главы американского государства, вместе со своим окружением отслеживают, кто из иностранных лидеров проявил инициативу к установлению контактов.

Об этом сообщает CNN.

«Трамп и его приближённые внимательно следят за тем, кто и когда выходит с ними на контакт», — пишут журналисты.

Ранее китайский лидер Си Цзиньпин провёл телефонный разговор с Дональдом Трампом и поздравил его с победой на выборах.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган пообщался с Трампом и поздравил республиканца с победой на выборах.