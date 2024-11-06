Уголовные дела против Трампа могут прекратить по решению минюста США

Минюст США может прекратить уголовные дела против Дональда Трампа, который ранее объявил о своей победе на президентских выборах в США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на NBC.

Как сообщает источник, американский минюст рассматривает такую возможность после того, как различные источники объявили о победе Трампа на президентских выборах. При этом, закрытие дел может произойти до вступление Трампа в должность — по законам США действующий президент страны не может быть привлечен к ответственности такого рода.

«Чиновники министерства юстиции рассматривают возможность закрытия двух федеральных уголовных дел против избранного президента Дональда Трампа до его вступления в должность, чтобы соответствовать давней политике министерства, согласно которой действующий президент не может быть привлечен к ответственности», — сообщает источник.

Напомним, что в отношении Трампа было открыто уголовное дело по подозрению во вмешательстве в президентские выборы, а также организации штурма Капитолия. Ранее телеканал CNN заявил, что Трамп уже получил 276 голосов выборщиков, тогда как его соперница от Камала Харрис — только 219 голосов. Это означает, что на этих выборах Трамп одержит победу.