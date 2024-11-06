Трамп оценил свою победу на выборах США

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп назвал свою победу на выборах уникальной для истории страны. Об этом сообщает газета The Times of Israel.

Выступая перед сторонниками во Флориде, политик заявил, что о «политической победе, которой страна никогда раньше не видела».

«Мы преодолели препятствия, которые никто не считал возможными, и теперь ясно, что мы достигли самого невероятного политического результата», — подчеркнул Трамп.

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Выборы главы государства в США прошли во вторник, 5 ноября. Согласно предварительным данным, на них после своего поражения в 2020-м победил Дональд Трамп, получив 277 голосов выборщиков из необходимых 270.

Итоговые результаты голосования будут обнародованы 11 декабря, а инаугурация должна состояться 20 января 2025 года.