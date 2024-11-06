Боррель заявил о необходимости «сильной и суверенной» Европы

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель поздравил Дональда Трампа с избранием на пост президента США и выразил надежду на продолжение сотрудничества, передает РИА Новости.

«В рамках общей политики по иностранным делам и безопасности Евросоюз не будет жалеть усилий для поддержания активных отношений с США. При этом ЕС продолжит выполнять свои обязательства в различных сферах — от обороны и безопасности до климата, чтобы построить сильную и суверенную Европу», — написал Боррель в сети X.

При этом глава дипломатии ЕС добавил, что избрание Трампа будет иметь последствия для всех регионов, вызывающих опасения с точки зрения глобальной безопасности, в том числе для Ближнего Востока и Украины.