Харрис позвонила Трампу

Действующий вице-президент и участница президентских выборов в США от Демократической партии Камала Харрис позвонила своему оппоненту от Республиканской партии Дональду Трампу и поздравила его с победой на выборах. Об этом в среду, 6 ноября, сообщает Associated Press.

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— Харрис в среду позвонила избранному президенту Трампу, чтобы поздравить его с победой на выборах, — передает агентство со ссылкой на советника Харрис.

Незадолго до этого телеканал NBC сообщал, что текущий президент США Джо Байден также намерен в ближайшее время связаться с Трампом и поздравить его с победой. Более того, Байден намерен пригласить республиканца в Белый дом и посетить церемонию его инаугурации, а Харрис планирует выступить с публичной речью.

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Инаугурация Дональда Трампа в должности президента США пройдет 20 января 2025 года. Кроме того, в Вашингтоне пройдет торжественная церемония вступления в должность вице-президента его напарника — Джеймса Дэвида (Джей Ди) Вэнса.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что ему неизвестно о планах российского лидера Владимира Путина направить поздравление Трампу с победой на выборах главы Белого дома. В этот день глава российского государства принимал участие в спуске на воду атомного ледокола «Чукотка».