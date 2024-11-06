Макрон провел первые переговоры с Трампом после выборов в США

В Елисейском дворце сообщили, что президент Франции Эммануэль Макрон «очень хорошо» поговорил с Дональдом Трампом, который ранее объявил о своей победе на выборах президента США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на France-Presse.

Переговоры прошли в формате телефонного звонка. Сообщается, что оба политика выразили друг другу желание совместно работать ради достижения мира и стабильности.

«Макрон и Трамп подтверждают свое желание работать ради возвращения мира и стабильности в мире во время своего первого телефонного разговора», — рассказали в Елисейском дворце.

Ранее американский телеканал CNN объявил, что кандидат в президенты США от партии Республиканцев Дональд Трамп набрал достаточно голосов выборщиков, чтобы победить на президентских выборах.

Отметим, что после выборов Трампа уже поздравили с победой премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, президент Белоруссии Александр Лукашенко, а также МИД Китая.