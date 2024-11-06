СМИ оценили, на сколько вырастет состояние Трампа после выборов

Стало известно, на сколько может вырасти состояние Трампа после победы на выборах
Состояние победившего на президентских выборах Дональда Трампа может вырасти на 1,4 миллиарда долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на британское СМИ.
Трампу принадлежит 58,9% акций социальной сети Truth Social. После публикации данных предварительного голосования, которые указывали на его победу на выборах в США акции материнской компании Trump Media and Technology Grou, принадлежащей Truth Social выросли на 35%.
«Состояние Дональда Трампа, как ожидается, вырастет на 1,4 миллиарда долларов по мере того, как он направляется в Белый дом, после того, как стоимость его технологической компании резко возросла», — говорится в тексте.
Также на 15 миллиардов долларов может вырасти состояние главы Tesla и SpaceX Илона Маска, поскольку инвесторы внедряли «сделки Трампа», связанные с ожидаемой политикой победителя выборов.
Термин «сделки Трампа» появился во время выборов президента в США в 2016 года. Он обозначает инвестиционные стратегии, которые основаны на ожидаемой реакции рынка в случае победы Трампа на выборах. Они предполагают размещение ставок на определенные акции или сектора, которые выиграют или пострадают от возможной победы Трампа на выборах.