Стало известно, почему у Трампа всегда мятые штаны

Эксперт по мужскому стилю под псевдонимом Derek Guy объяснил, почему у кандидата в президенты США Дональда Трампа всегда мятые штаны. Оказалось, что проблема в ткани и отчасти в моде.

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По словам специалиста, ткани одного состава обладают разной плотностью и весом. Чем тяжелее ткань, тем дороже, но и носить такую сложнее.

Ткань летнего шерстяного костюма может весить меньше 200 г на квадратный метр, отмечает эксперт.

«В какой-то момент производители решили убедить потребителей, что желаемый и элитный вид шерсти – тонкая, легкая, блестящая, «шелковая» шерсть. К сожалению, она легко мнется», - сообщил специалист.

Он отметил, что тонкая ткань хуже держит форму и любое несовпадение с формами тела будет заметно. И само тело будет на виду.

«Brioni, чьи костюмы предпочитает Трамп, использует именно тонкую шерсть», - говорится в Telegram-канале «КультНаук».

Эксперт посоветовал носить настолько тяжелую шерсть, насколько будет комфортно. Это касается всех натуральных тканей – льна, шерсти, хлопка.

На мятые штаны Трампа обратила внимание журналистка Ксения Собчак. Она написала в Telegram-канале «Кровавая барыня»: «Трамп -богатейший мужчина Штатов, дважды президент, муж Мелании, в конце концов. И даже у него мятые и дурацкие штаны».

Ранее стало известно, что у Трампа есть «список мести». В него вошли люди, которым политик собирается отомстить после победы на выборах.