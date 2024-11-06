Саудовский кронпринц поздравил Трампа с победой на выборах

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд позвонил Дональду Трампу, чтобы поздравить его с победой на выборах президента Соединенных Штатов.

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Как сообщило Саудовское агентство печати, в ходе телефонного разговора кронпринц подчеркнул "стремление королевства укреплять исторические и стратегические отношения между двумя странами", а также пожелал американскому народу "прогресса и процветания" под руководством избранного президента.