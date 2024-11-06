CNN: демократы обвиняют Байдена в проигрыше Харрис на выборах

Некоторые демократы обвиняют президента США Джо Байдена, отказавшегося от президентской гонки, в проигрыше вице-президента и кандидата от Демократической партии Камалы Харрис на выборах.

Об этом пишет CNN.

«Байден понесёт за это большую ответственность», — заявил телеканалу высокопоставленный представитель предвыборной кампании Харрис.

В частности, Байдена обвиняют в том, что он долгое время оставался в гонке, несмотря на обеспокоенность демократов. Телеканал сообщает, что Байден снялся с выборов всего за несколько месяцев до голосования, поэтому Харрис была вынуждена «участвовать в необычно короткой гонке».

Кроме того, источник отметил, что демократам не хватило времени, чтобы выявить наиболее сильного кандидата из возможных.

Ранее американист Дмитрий Дробницкий рассказал о причинах поражения Камалы Харрис на президентских выборах в США.