Главой аппарата Белого дома при Трампе впервые станет женщина

Стало известно, что республиканец Дональд Трамп, одержавший победу на выборах главы американского государства, назначит своего советника Сьюзан Уайлс главой аппарата Белого дома при его администрации.

Данная информация следует из заявления Трампа, передаёт ТАСС.

«Сьюзи станет первой женщиной, возглавившей аппарат Белого дома», — отмечается в заявлении.

Ранее пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков сказал, что поздравление Владимира Путина, адресованное Трампу в связи с победой республиканца на выборах в Соединённых Штатах, можно считать официальным.