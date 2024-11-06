Владимир Зеленский готовится сделать предложение новому президенту США Дональду Трампу по кейсу «курской операции», пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на источники.

По данным газеты, в офисе президента придумали схему, как закрыть кейс «курской операции», получить политические дивиденды и перехватить у Москвы инициативу на мирном треке.

В рамках этой схемы Зеленский может в ходе переговоров с Трампом выступить с инициативой по выводу войск ВСУ из Курской области. При этом он представит решение об отводе войск как элемент торга с Россией, пояснили журналисты.

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В Киеве полагают, что это якобы должно сформировать иллюзию компромиссного переговорного плана от Украины.

Ранее военный эксперт Александр Шарковский прокомментировал публикации в западных СМИ о планах Киева в отношении российского приграничья.

Авторы статей предположили, что ВСУ могут предпринять атаки на Белгород и Брянск, с тем, чтобы убедить нового главу Белого дома в том, что украинская армия все еще сохраняет боеспособность.

По мнению аналитика, попытки ВСУ прорваться на Брянском или Белгородском направлении обернутся катастрофой для украинской армии.