СМИ: в Киеве придумали схему, как при Трампе закрыть кейс «курской операции»
Владимир Зеленский готовится сделать предложение новому президенту США Дональду Трампу по кейсу «курской операции», пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на источники.
По данным газеты, в офисе президента придумали схему, как закрыть кейс «курской операции», получить политические дивиденды и перехватить у Москвы инициативу на мирном треке.
В рамках этой схемы Зеленский может в ходе переговоров с Трампом выступить с инициативой по выводу войск ВСУ из Курской области. При этом он представит решение об отводе войск как элемент торга с Россией, пояснили журналисты.
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В Киеве полагают, что это якобы должно сформировать иллюзию компромиссного переговорного плана от Украины.
Ранее военный эксперт Александр Шарковский прокомментировал публикации в западных СМИ о планах Киева в отношении российского приграничья.
Авторы статей предположили, что ВСУ могут предпринять атаки на Белгород и Брянск, с тем, чтобы убедить нового главу Белого дома в том, что украинская армия все еще сохраняет боеспособность.
По мнению аналитика, попытки ВСУ прорваться на Брянском или Белгородском направлении обернутся катастрофой для украинской армии.