Национальный центр по наблюдению за ураганами США (NHC) сообщает, что идущий на Кубу ураган «Рафаэль» усилился до второй категории по шкале Саффира-Симпсона. Об этом пишет РИА Новости.

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Как рассказали в NHC, «Рафаэль» дойдет до берегов Кубы уже сегодня. При этом синоптики уточняют, что он движется со скоростью 22 километра в час, и уже находится в 260 километрах от кубинской столицы Гаваны.

«Ураган обрушится на западную Кубу сегодня в течение дня... максимальный устойчивый ветер достиг 100 миль в час (160 километров в час — прим. ред.)», — заявили в NHC.

Отметим, что шкала Саффира-Симпсона оценивает то, какой потенциальный ущерб может нанести ураган. Вторая категория по этой шкале означает, что скорость ветра в урагане превысит 150 километров в час.

Ранее из-за урагана «Рафаэль» приостановили работу аэропортов Гаваны и Варадеро.