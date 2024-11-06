Украина пытается совместить мирный план Китая и Бразилии с «планом победы» Владимира Зеленского.

Об этом пишет The New York Times.

«В последние недели Украина также смягчила свою позицию в отношении плана Бразилии и Китая, который Зеленский изначально отверг как отвечающий интересам России», — говорится в материале.

По данным знакомых с ситуацией источников издания, в настоящее время идут дипломатические усилия по сопоставлению этой инициативы с «планом победы» Владимира Зеленского.

Кроме того, отмечается, что в ВСУ растёт недовольство США из-за задержек в поставках оружия и ограничений на удары вглубь России.

Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* заявил, что Украине придётся забыть о «плане победы» и начать доказывать свою ценность для Запада после вероятного избрания по итогам выборов в США кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа.

* Физическое лицо, внесённое Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов.