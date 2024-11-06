Вучич раскрыл первые действия Трампа по украинскому кризису

Дональд Трамп, побеждающий на выборах президента США, будет добиваться мира на Украине, чтобы отдалить Россию от КНР и ослабить связи Пекина с мировыми державами, предположил глава Сербии Александр Вучич.

Отношения Москвы и Пекина стали важнейшим фактором сохранения стратегической стабильности в мире, они определяют движение стран мирового большинства к новым реалиям многополярности, заявил ранее посол РФ в КНР Игорь Моргулов.

«Уверен, что Дональд Трамп попытается отдалить Россию от Китая и поэтому будет как можно скорее добиваться мира на Украине, чтобы снизить потенциал сотрудничества КНР с большими и мощными странами», — заметил Вучич.

Президент Сербии отметил, что республике придется нелегко при Трампе. Он разъяснил, что Вашингтон видит в Китае стратегического противника на глобальной сцене. В связи с этим, на Белград будет оказано давление, США будут стремиться разрушить отношения двух стран.