МИД Китая направил поздравления Дональду Трампу, который одержал победу на президентских выборах в США. Об этом сообщает ТАСС.

Как рассказали в китайском МИД, Пекин уважает выбор граждан США и поздравляет лично Дональда Трампа с победой.

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«Китай уважает выбор американского народа и поздравляет господина Трампа с победой на выборах президента», — сказано в сообщении МИД Китая.

Ранее американский телеканал CNN объявил, что кандидат в президенты США от партии Республиканцев Дональд Трамп получил 276 голосов выборщиков, при этом его соперница от Демократов Камала Харрис — только 219 голосов. Как объявил телеканал, это означает, что Трамп одержит победу на этих выборах.