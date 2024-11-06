Боррель предупредил о последствиях победы Трампа на выборах

Победа кандидата на пост президента США от Республиканской партии Дональда Трампа будет иметь последствия для Украины и Ближнего Востока. Такое заявление сделал глава евродипломатии Жозеп Боррель, передает «Известия».

У себя в социальных сетях он поздравил Трампа с победой на выборах и назвал его президентом США.

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«Эти выборы будут иметь последствия для всех регионов мира, включая Украину и Ближний Восток, где глобальная безопасность находится под угрозой», — добавил Боррель.

Также он отметил, что ЕС «не будет жалеть усилий для поддержания активных отношений с США, но продолжит выполнять свои обязательства в различных сферах, чтобы построить сильную и суверенную Европу».